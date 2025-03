Lanazione.it - Quanto dura l’allerta rossa in Toscana. Le province interessate e le previsioni per le prossime ore

Firenze, 14 marzo 2025 – E’ in vigore fino alle 12 di domani, sabato 15 marzo,meteoscattata in diversedella Regionea causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio nella giornata di oggi, 14 marzo. Cosa comporta, diramata per tutta la giornata di oggi e fino alle 12 di domani, richiede ai cittadini un elevato livello di prudenza: evitare di spostarsi se non in caso di necessità o emergenza, non sostare in zone depresse come sottopassi stradali o aree di bonifica, non attraversare con l’auto e non camminare in zone allagate (il rischio è quello dello spegnimento e della perdita di controllo del veicolo oppure di cadere in tombini scoperchiati o buche), non sostare nelle cantine ma spostarsi ai piani alti, seguire le comunicazioni e le indicazioni diffuse tramite i canali ufficiali della Protezione civile.