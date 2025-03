Oasport.it - Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a La Thuile? E il premio per la Coppa del Mondo…

Leggi su Oasport.it

continua a regalare magie fantasmagoriche in un’annata semplicemente da sogno e che verrà ricordata per decenni, caratterizzata da apoteosi totali e risultati sensazionali. La fuoriclasse valdostana ha vinto il superG di La, facendo festa di fronte al proprio pubblico ed esultando per il decimo successo stagionale indel Mondo: terza affermazione in questa specialità durante l’inverno, a cui se ne aggiungono cinque in gigante e due in discesa libera.La 34enne è riuscita a battere Sofia Goggia per un solo centesimo e la francese Romane Miradoli per cinque centesimi, regalandosi una delle gioie più belle della propria carriera e mettendo nei fatti le mani sulladel Mondo generale. L’azzurra può infatti fare affidamento su un vantaggio di 382 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami quando mancano soltanto quattro gare al termine della stagione, una per ciascuna specialità in occasione delle finali di Sun Valley.