Iodonna.it - Quando un cosmetico è davvero sostenibile? E, in un mercato in costante crescita, a cosa bisogna fare attenzione?

Leggi su Iodonna.it

si parla di cosmetici sostenibili e naturali, non sempre è facile destreggiarsi fra etichette, claim, novità. Le aziende giocano un ruolo fondamentale in un contesto in cui la regolamentazione ha ancora spazi per dubbi e poca trasaprenza: ecco perché informarsi e affidarsi a standard riconosciuti è il primo passo per orientarsi nel mondo della cosmetica green con maggiore consapevolezza e sicurezza. Beauty: come rendere più green la nostra routine X Cosmetici sostenibili e naturali: un settore inaumentoNegli ultimi anni, il settoreha registrato unasignificativa nell’ambito dei prodotti definiti “sostenibili e naturali”: rappresentano circa il 25% dell’intero settore, per un valore complessivo di oltre 2,9 miliardi di euro, secondo i dati 2023 di Cosmetica Italia.