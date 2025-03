Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: startlist superG La Thuile, programma 14 marzo, streaming

Si va a concludere il tribolatissimo fine settimana di La(Valle d’Aosta) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Dopo rinvii, cancellazioni e lo stravolgimento completo del calendario di gare,andremo a vivere la seconda prova veloce sulla pista denominata “3-Franco Berthod”.LA DIRETTA LIVE DELDI LADALLE 11.00Nella giornata odierna, infatti, alle ore 11.00 le specialiste della velocità saranno impegnate nel secondodi Lache metterà sul piatto 100 punti di pesantezza indicibile, sia per la conquista della Sfera di Cristallo, sia per la classifica di specialità. Come sempre la nostra Federica Brignone sarà grande protagonista, con il sogno del titolo-bis sempre più vicino.Dopo quanto visto ieri, nel primo, la pista si annuncia davvero poco selettiva e breve, per cui i distacchi, a rigori di logica, saranno nuovamente ridotti.