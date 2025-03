Metropolitanmagazine.it - Quando la suola rossa incontra il Tabi, arriva la capsule collection di scarpe Maison Margiela x Louboutin

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Due icone, due mondi apparentemente opposti che sino: è successo con ladi. Le dues hanno infatti collaborato in un vero e proprio dialogo artistico con la collezione2024 Artisanal. Si tratta di una vera e propria simbiosi tra i due brand, che esplorano i rispettivi canoni per apprenderne la parte migliore. Anche se non è più parte di, la collezione è stata creata da John Galliano.ladiCosì, le due case di moda esplorano una nuova simbiosi, ponendo l’accento su due figure: il “sarto e il calzolaio”. Questi si occuperanno di interpretare i singoli linguaggi creativi in due proposte incrociate. Ed è qui che nascono i modelli, dopo l’analisi didi Christian, e Christiandi