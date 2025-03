Metropolitanmagazine.it - Quali saranno gli accessori dell’autunno 2025? Ecco borse e scarpe dalla Paris Fashion Week

Leggi su Metropolitanmagazine.it

gli? Beh, lanon è solo sfilate spettacolari e abiti da sogno, ma anchepazzeschi. Nei backstage, nei saloni e nelle presentazioni esclusive, alcuni dei più grandi brand dihanno svelato le loro nuove visioni per l’autunno. Tra richiami alla moda anni ’90, texture ricercate e design innovativi,diventano protagoniste assolute.una panoramica delle proposte più interessanti viste in settimana.Gli: le inspoDa quando Mary Katrantzou ha assunto la direzione creativa della pelletteria di Bulgari, la maison ha intensificato il suo impegno per trasformarein veri oggetti del desiderio, alla pari dei suoi celebri gioielli.