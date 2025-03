Putin sì alla tregua con riserva e Trump si fida Zelensky | Russia dirà no

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vladimirapre contrae Ucraina. Donaldsidel presidente russo. Volodymyr, invece, si aspetta il no di Mosca: la guerra, dice, continuerà per colpa della. La giornata ruota attornoposizione che, in conferenza stampa, esprime rispondendo alle domande dei giornalisti. "Sì .