Putin sì alla tregua con riserva e Trump si fida Zelensky | Russia dirà no

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Vladimirapre contrae Ucraina. Donaldsidel presidente russo. Volodymyr, invece, si aspetta il no di Mosca: la guerra, dice, continuerà per colpa della. La giornata ruota attornoposizione che, in conferenza stampa, esprime rispondendo alle domande dei giornalisti. “Sì al cessate il fuoco”, dice ringraziandoper la mediazione e apprezzando la proposta americana. Dopo l’apertura, arrivano i ‘però’. Tanti e articolati, al punto da annacquare il sì. “Ladeve condurre ad una pace duratura per rimuovere le ragionibase della crisi”, che secondoè legata ovviamente a responsabilità ucraine. Bisogna tenere conto della situazione sul campo, i negoziati devono partire da lì”, dice: i territori conquistati dnon torneranno all’Ucraina, che nel frattempo ha praticamente perso la ‘carta Kursk’.