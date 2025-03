Thesocialpost.it - Putin, ora Trump non si fida più: “Attento, la Nato ora è più forte”

L’incontro tra gli Stati Uniti e la Russia sul cessate il fuoco in Ucraina si sta trasformando in un delicato gioco diplomatico, con Donaldche avverte Mosca sulle possibili conseguenze di un rifiuto. “Sarebbe molto deludente“, ha dichiarato il presidente americano, lasciando intendere che un no definitivo dipotrebbe portare a nuove sanzioni economiche.tra temporeggiamento e strategia militareA giudicare dalle prime risposte di Mosca, il Cremlino sembra adottare una strategia attendista. Pur senza respingere ufficialmente la proposta di cessate il fuoco già accettata dall’Ucraina,evita di dare il suo via libera definitivo. Questo atteggiamento potrebbe nascondere l’intenzione di guadagnare tempo per consolidare i progressi militari sul terreno, soprattutto nella regione di Kursk, e presentarsi al tavolo dei negoziati con un vantaggio strategico.