Putin non chiude alla tregua, lo zar: devo parlarne con Trump. Il tycoon: "Frasi promettenti"

Roma, 14 marzo 2025 –. Volando tra i fusi orari con ambizioni solenni, le parole dei due leader danno seguito alle speranze di pace. “Siamo d’accordo con le proposte di cessate il fuoco per porre fine alle azioni militari, ma partiamo dal presupposto che un cessate il fuoco di questo genere debba portare a una pace duratura e rimuovere le cause profonde della crisi”, apre il leader del Cremlino dopo l’accordo tra Washington e Kiev per un mese di stop alle ostilità. “Dichiarazioni moltoma non complete. Spero che la Russia faccia la cosa giusta”, è l’auspicio deldopo l’incontro con il segretario della Nato Mark Rutte. “Utile un colloquio telefonico col presidente”, prosegue lo zar. “Mi piacerebbe, ma dobbiamo concludere in fretta”, risponde in velocità The Donald.