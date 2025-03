Liberoquotidiano.it - Putin e Trump, la partita a scacchi è appena iniziata: l'Armata rossa non c'è più, ora c'è il Pulsante rosso

Siamo alle prime mosse, tutto può fallire, ma latra Donalde Vladimir. All'apertura fulminea del presidente americano, l'uomo del Cremlino ha risposto muovendo un pedone, cogliendo di sorpresa i tanti che si erano affrettati a dire che la Russia non aveva alcun motivo per raccogliere la sfida.viene dalla scuola del Kgb, resta un figlio della storia dell'Unione sovietica che, bisogna ricordarlo, è stata una grande scuola disti e strateghi. Dopo il crollo del Muro di Berlino, la categoria dei “cremlinologi” fu mandata in pensione, si disse che non servivano più, che l'Orso russo era andato per sempre in letargo. Fu un grande errore dell'Occidente, il primo di una lunga serie, la storia non era finita come sentenziò Francis Fukuyama, ne stava iniziando un'altra e improvvisamente l'Europa ha scoperto di non essere pronta a leggere la nuova mappa.