Putin e Trump, cauto ottimismo sul cessate il fuoco

Tanto la Russia quanto gli Usa parlano di “” per descrivere le prospettive di unilin Ucraina dopo il colloquio notturno al Cremlino tra il presidente russo, Vladimir, e l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff.Una nuova telefonata trae il collega americano, Donald, sembra ormai imminente, ha lasciato intendere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Prima, però, Witkoff dovrà relazionaresul suo incontro cone sui messaggi che il presidente russo ha inteso mandargli.Zelensky chiede agli usa di fare pressione su Mosca per la treguaIl presidente degli Stati Uniti, in un post su Truth Social, ha parlato di “discussioni molto positive e produttive” e di “un’ottima chance che questa guerra orribile e sanguinosa possa finalmente terminare”.