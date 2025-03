Thesocialpost.it - Putin apre al dialogo con gli Stati Uniti, ma chiede la resa ucraina nel Kursk

alcon gli, malanel. Kiev: “Non siamo accerchiati”Si riaccende il confronto diplomatico tra Mosca e Washington, ma sul campo restano le tensioni. Durante una riunione con il Consiglio di sicurezza russo, il presidente Vladimirha segnalato un possibile miglioramento nei rapporti con gli, lasciando intendere che alcune aperture sarebbero già in corso. “La situazione sembra iniziare a muoversi”, ha affermato il leader del Cremlino, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.ha inoltre accolto con favore la volontà espressa dal presidente americano Donald Trump di ridurre le perdite umane nella regione di, al confine con l’, invitando le forze ucraine a deporre le armi in quell’area. Un segnale che Mosca intende interpretare come un primo passo verso eventuali negoziati, ma che sul piano militare assume i contorni di un ultimatum.