Lanotiziagiornale.it - Putin apre al cessate il fuoco e avvicina la pace. L’Europa sempre più isolata nella sua deriva bellicista

Certo, ci sono ancora diverse riserve. Sarà pure parziale. Ma da parte del presidente russo, Vladimir, è arrivata un’importante apertura alla proposta partorita a Gedda tra gli Usa e l’Ucraina sulla tregua e sulla soluzione del conflitto russo-ucraino.E questo mentrecontinua a discutere e ad approvare piani di riarmo ed è tagliata fuori da tutti i negoziati per raggiungere la.Una tregua in Ucraina “dovrebbe essere tale da portare ad unaa lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto”, ha detto.Il presidente russo ha dichiarato che Mosca è “d’accordo con le proposte per fermare le ostilità” ma che “questa cessazione dovrebbe portare allaa lungo termine”.Trump apprezza le aperture diha rilasciato una “dichiarazione molto promettente” sulla tregua, ha detto Donald Trump.