Punto prelievi e spiaggia per disabili | Progetti pronti per l’estate

Unin fuzione a Porto Potenza, unaattrezzata perpronta per i, e incontri per prevenire le truffe agli anziani, dopo alcuni episodi segnalati in città. L’assessore con deleghe ai servizi sociali e alla sanità Margherita Fermani fa ildella situazione, e annuncia diversisu cui sta lavorando l’amministrazione di Potenza Picena. "Negli ultimi giorni ci siamo attivati con la consegna delle ”surprise bag” gratuite preparate dalla CirFood, ossia la ditta che gestisce la mensa scolastica – spiega Fermani –. In pratica cinque pasti al giorno, che avanzano dalla scuola, vengono poi donati ai più bisognosi. Per il momento queste bag sono distribuite dalla Caritas parrocchiale di Porto Potenza, ma ci stiamo organizzando per farle consegnare anche nel centro storico dalla Caritas di Potenza Picena.