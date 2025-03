Pianetamilan.it - PSG, Donnarumma (quasi) imbattibile sui rigori: il suo segreto | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Gianluigieroe di Liverpool-PSG di Champions League ad 'Anfield': para duee spedisce i francesi ai quarti di finaleGianluigi, ex portiere del Milan, è stato l'eroe di Liverpool-PSG di Champions League ad 'Anfield' in settimana: ha parato duee, di fatto, spedito i francesi di Luis Enrique ai quarti di finale dell'edizione 2024-2025 del torneo. In questodi 'GazzettaTV' vediamo perchéè così bravo a neutralizzare i tiri dagli undici metri