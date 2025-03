Zon.it - Protezione Civile: firmato il protocollo intercomunale per la gestione delle emergenze

Leggi su Zon.it

È stato ufficialmente sottoscritto ild’Intesa per laassociataattività ditra i Comuni di Mercato S. Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico e Fisciano. La firma dell’accordo rappresenta un importante passo avanti per migliorare il coordinamento e la risposta allesul territorio.Alla sottoscrizione, per il comune di Baronissi, ha partecipato la Sindaca Anna Petta, sottolineando il valore di questa collaborazione. Ilè il risultato del lavoro dell’Assessore delegato alla, Alfonso Farina, e consentirà di potenziare le misure di previsione e prevenzione dei rischi, oltre a garantire un intervento più rapido ed efficace in caso di calamità.L’accordo prevede l’aggiornamento dei piani di emergenza, una migliore organizzazione dei primi soccorsi e l’impiego del volontariato secondo le direttive nazionali e regionali.