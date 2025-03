Lapresse.it - Protestò davanti al Parlamento Ue, estradato dalla Francia killer dei Casalesi

Era evaso dal carcere di Carinola, in provincia di Caserta, lo scorso 30 dicembre. Antonio Delli Paoli è statooggi, dove era stato arrestato il 5 gennaio a Strasburgo dopo che aveva protestatoall’Euro.Delli Paoli era in carcere dal 12 febbraio 1994, condannato all’ergastolo per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso Salvatore Ruocchio avvenuto ad Ardea (Roma) il 27 giugno 1990. Delli Paoli è uno storico esponente del clan dei, in particolare del clan Piccolo detto ‘Quaqquaroni’ di Marcianise, dove per circa un ventennio, dal 1986 al 2007, si è assistito ad una vera e propria guerra tra due opposte fazioni criminali per il predominio sul territorio.Dopo un permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, non aveva fatto rientro in carcere a Carinola.