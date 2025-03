Quotidiano.net - Proteste in Bangladesh dopo la morte di una bambina stuprata: richiesta riforma delle leggi

Ladi unadi 8 anni a seguito di un feroce stupro per il quale sono indagati alcuni parenti ha suscitato rabbia e sgomento in, condi piazza in cui decine di migliaia di persone hanno chiesto una revisionenorme sulla violenza sessuale. Lo riportano i quotidiani locali e alcune testate internazionali, tra cui la Bbc. Laè stata violentata mentre era in visita a casa della sorella maggiore nella città di Magura nella notte tra il 5 marzo e il 6 marzo, secondo la denuncia presentata dalla madre. Sarebbe stata sottratta dal letto della sorella mentre dormiva, e ritrovatamolte ore in gravissime condizioni. E' morta ieri all'ospedale militare di Daccaalcuni giorni di agonia e tre arresti cardiaci. La polizia ha arrestato il marito diciottenne della sorella maggiore, insieme ai genitori e al fratello.