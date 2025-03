Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,14, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi14? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Ospite in studio il giornalista e scrittore Michele Serra che commenterà l’attualità e la sua “ Piazza per l’Europa”. Per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Ucraina sarà collegata da Kiev Francesca Mannocchi. Spazio come sempre ai monologhi con le esibizioni di Andrea Pennacchi e lo stand upper Horea Sas, mentre per lo spazio musicale si esibirà il cantante Willie Peyote.