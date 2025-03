Ilveggente.it - Pronostico St. Pauli-Hoffenheim: rischia di precipitare in zona rossa

Leggi su Ilveggente.it

St.è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Il rassicurante margine sulla terzultima si è quasi completamente eroso. Merito principalmente di un Bochum che è stato capace, come la famosa fenice, di risorgere dalle proprie ceneri – una settimana fa gli uomini di Dieter Hecking sono andati a vincere in casa del Bayern Monaco, portandosi a -2 dalla quartultima – ma anche colpa del lungo digiuno di vittorie del St., che ha raccolto a malapena due punti nelle ultime 6 giornate.St.diin(Ansa) – Ilveggente.itNon stupisce, dunque, il fatto che la neopromossa non possa più dormire sonni tranquilli: oltre al Bochum, sono ancora “vivi” anche Kiel e Heidenheim, rispettivamente penultima ed ultima in classifica a -5 e a -6 dai marroni.