Ilveggente.it - Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund: non si sbaglia mai

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.Stanno evidentemente rendendo di meno di quanto ci aspettava all’inizio di questa stagione. Quindioccupano delle posizioni di classifica che non meritano rispetto a quello che è il valore reale delle due squadre. Serve un cambio di marcia immediato per cercare di rimanere dentro la lotta alla prossima Champions League.: non simai (Lapresse) – Ilveggente.itQuesta, però, è una gara aperta a qualsiasi risultato e lo abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Una volta vince una squadra, una volta l’altra, e solo in un caso non simai. Ma questo ve lo diciamo sotto, in quello che sarà il nostro