Ilveggente.it - Pronostici Premier League 15 marzo: altro scivolone in vista

Leggi su Ilveggente.it

, scavalcato dal Chelsea al quarto posto il Manchester City ospita un Brighton che vince ininterrottamente da sei partite. Con il titolo che ha ormai preso la strada di Liverpool – sponda Reds – ed una lotta per non retrocedere in cui tutto sembra essere già deciso (molto probabilmente torneranno in Championship le tre squadre che erano state promosse nella passata stagione) innon resta che assistere agli aspri duelli per un posto nella prossima Championse nelle altre coppe europee.15: rischiano un(Ansa) – Ilveggente.itBasandoci sull’attuale ranking Uefa, il massimo campionato inglese a fine stagione manderebbe cinque club e non solo quattro a giocare la più importante competizione continentale. Diverse le candidate: al momento tra il Chelsea quarto ed il Bournemouth nono ci sono solamente 5 punti di differenza.