Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 15 marzo: in arrivo la quinta vittoria di fila

, dopo aver battuto il Leverkusen due volte nel giro di una settimana il Bayern Monaco vuole riprendere a correre anche in campionato. Con la doppiasul Bayer Leverkusen nell’euroderby di Champions League il Bayern Monaco ha voluto mandare indirettamente un messaggio anche al campionato. In, infatti, le speranze degli uomini di Xabi Alonso, in campo continentale battuti 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno dai bavaresi, sembrano ormai irrisorie, dal momento che dopo 25 giornate la squadra di Vincent Kompany continua ad avere un vantaggio importante (8 punti) sui campioni in carica, secondi e costretti ad inseguire.15: inladi(Ansa) – Ilveggente.itIl Leverkusen non ne ha approfittato neppure nello scorso weekend, con il Bayern forse distratto dalla sfida di coppa e caduto clamorosamente in casa con il Bochum terzultimo (2-3): avanti di due gol dopo mezz’ora, Muller e compagni si sono eccessivamente rilassati, sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Palhinha, ed hanno finito col subire una sbalorditiva rimonta davanti al proprio pubblico (seconda sconfitta in campionato).