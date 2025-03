Terzotemponapoli.com - Pronostici 29esima giornata Serie A

A – Lunch match del 29esimo turno Venezia–Napoli, sfida da cui parte l’analisi deidi Superscommesse del weekend diA. Di Francesco cerca una disperata salvezza. Antonio Conte i tre punti per continuare a coltivare il sogno Scudetto. In caso di successo, i partenopei si metteranno comodi in attesa del risultato del big match del weekend: Atalanta-Inter.A: Superscommesse consiglia: Venezia-Napoli: Segno 2Vinta la gara interna contro la Fiorentina, adesso il Napoli raggiunge il Venezia con il solito e unico obiettivo: i tre punti. Infatti, una vittoria al Penzo potrebbe regalare alla squadra di Conte il primo posto in classifica. Primo posto a patto che l’Inter non vinca a Bergamo. Gli azzurri hanno vinto gli ultimi tre precedenti contro i lagunari.