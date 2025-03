.com - Promozione / Giornata del sorpasso? Sabato la Jesina ad Appignano, Fermignanese domenica a Pergola

I leoncelli, dal secondo posto, giocando d’anticipo, potrebbero balzare in testa alla classifica in attesa della risposta dei pesaresi dopo 24 ore. Le ultime due giornate tutte le gare in contemporanea dipomeriggioVALLESINA, 14 marzo 2025 – Cinque turni alla conclusione.Sulla carta, quello del prossimo week end, sembra favorevole allache giocherà diadin casa dell’ultima in classifica (foto in primo piano una fase della gara d’andata disputata al Carotti nel novembre 2024).La risposta della, ed anche del Marina,pomeriggio.Il turno numero 25 del campionato digirone A potrebbe riservare delle sorprese in testa alla classifica.La curiosità sarà quella di vedere se lafarà bottino pieno in una gara facile ma non scontata e quale sarà la risposta delle dirette avversarie in partite, al contrario, per nulla facili.