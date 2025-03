Game-experience.it - Project Delta, People Can Fly è lavoro su un nuovo gioco appartenente ad un’IP di PlayStation

Can Fly, studio noto per Gears of War: Judgment e Outriders, ha annunciato ufficialmente una nuova collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Il team polacco ha infatti rivelato di essere alsu un titolo inedito basato sudi proprietà di, attualmente noto con il nome in codice. Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e si trova in fase di prototipazione.L’accordo tra le due aziende segue il modello work-for-hire, ovvero uno sviluppo su commissione in cuiCan Fly si occupa della realizzazione delmentre Sony mantiene il pieno controllo sulla proprietà intellettuale. Ilsarà suddiviso in tappe (milestones), con compensi definiti per ogni fase raggiunta.Il team di sviluppo polacco a condiviso le seguenti dichiarazioni:“Ilsulnome in codicesarà svolto secondo il cosiddetto modello disu commissione, ovverosvolto per conto dell’Editore.