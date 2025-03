Lanazione.it - Progetto Lungobisenzio. La giunta: "Noi pronti. E la società di Commini?"

L’amministrazione è pronta ad intervenire sul Lungibisenzio, a patto però che anche la proprietà del Prato sia pronta ad investire nel futuro dell’impianto. E’, in sintesi, quel che il sindaco Ilaria Bugetti ha lasciato intendere ieri pomeriggio in consiglio comunale, rispondendo alla question time presentata dalla consigliera d’opposizione Rita Pieri in merito ad eventuali progetti di riqualificazione e valorizzazione dell’impianto sportivo di via Firenze. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Nazione, il delegato del Coni Massimo Taiti aveva richiesto infatti l’istituzione di una sinergia fra amministrazione comunale ed Ac Prato per far sì che ilpossa in futuro restare aperto "365 giorni all’anno con le sue attività commerciali propedeutiche alla" per rilanciare tanto la struttura quanto la principalecalcistica del territorio ed il movimento del pallone in generale.