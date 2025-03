Lanotiziagiornale.it - Produzione industriale, due anni di declino inesorabile: 24esimo calo consecutivo

Ventiquattro mesi. Duediininterrotto della. Unche prosegue nonostante a gennaio si sia, finalmente, registrato un aumento dell’indice del 3,2% rispetto a dicembre. Ma l’analisi bisogna farla rispetto a quanto succedeva un anno fa e su base annua si registra invece undello 0,6%, come evidenzia l’Istat. Che sottolinea come, esclusa l’energia, si possa almeno parlare di una dinamica mensile positiva in tutti i raggruppamenti di industrie.Duediper laSu base annua però le flessioni restano, con cali più ampi per la fabbricazione di mezzi di trasporto (-13,1%) e per le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-12,3%). Ancora male l’auto, con unaddirittura del 37% rispetto a un anno fa, nonostante una ripresa del 10% su dicembre.