Biccy.it - Problemi per The Couple, il “Grande Fratello si allunga”

Mediaset il mese scorso ha annunciato l’arrivo di The, un reality spin off del, che in Spagna va in onda con il titolo Gran Hermano Duo. Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi secondo gli esperti di tv sarebbe dovuto partire lunedì 7 aprile, una settimana esatta dopo la finale del GF di Alfonso Signorini, ma pare ci siano stati dei. Sembra infatti che il cast non sia ancora stato chiuso e che per questa ragione la partenza sia slittata.per The, ilpotrebbersi.Davide Maggio nei giorni scorsi su Instagram ha rivelato che che ilpotrebbe avere una puntata in più, per dare modo a Thedi rimandare il debutto di almeno sette giorni. Oggi il giornalista ha fatto sapere che su Canale 5 potrebbe tornare quello che molti anni fa era un appuntamento fisso post GF, la famosa puntata reunion dopo la finale, con tutti i protagonisti dell’edizione in studio.