Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Como, Sérgio Conceição esclude Pavlovic e Musah, davanti c’è Rafael Leao. Tutte le scelte

Questa larossonera per la sfida tratornaIldopo la vittoria in rimonta contro il Lecce proverà a replicarsi questa volta in casa a San Siro contro il. Nel pomeriggio di sabato i rossoneri proveranno a dare la caccia ad un posto in Europa dopo le tre sconfitte consecutive i rossoneri devono provare a sbagliare il meno possibile in questo finale di stagione per provare a recuperare terreno.Per la sfida contro il, ilpotrà contare sul rientro dopo la squalifica di Mike Maignan e Strahinja Pavlovi? a cui si aggiunge anche il rientro dopo mesi di Ruben Loftus-Cheek tornato a disposizione e convocato per la gara. Mistersembra orientato a fare diversi cambi rispetto allavista in campo contro il Lecce.