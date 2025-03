Internews24.com - Probabile formazione Inter per l’Atalanta: ritorni importanti per Inzaghi? Le ultime

di Redazioneperper? Lein vista della gara di domenica seraCosi Gianluca Di Marzio, tramite suo sito ufficiale, riporta ladell’per il match in programma domenica sera contro. Ecco le possibili scelte diper la sfida:PROBABILI SCELTE– «Dovrebbero esserci diversi cambi perrispetto allauscita vittoriosa dalla sfida di Champions League contro il Feyenoord. Dovrebbe tornare Bastoni in difesa al posto di Bisseck, così come Barella a centrocampo al posto di Frattesi. Conferme per Carlos Augusto e Thuram, con il capitano Lautaro Martinez pronto a tornare dal primo minuto dopo l’affaticamento riportato negli scorsi giorni»(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.