Primi ostacoli per il Doge di Musk | i giudici ordinano il reintegro di migliaia di lavoratori federali

Dopo le dimissioni di oltre 20 dipendenti, il Dipartimento per l’efficienza governativa di Elonsubisce un altro contraccolpo. Due tribunaliin California e in Maryland hanno ordinato all’amministrazione Trump di reintegrare, almeno temporaneamente,diin prova licenziati in massa da 19 agenzie governative. Le decisioni rappresentano il primo ostacolo significativo al progetto guidato daattraverso ilper smantellare drasticamente la burocrazia federale americana. Dall’inizio del mandato, l’iniziativa di Trump e del miliardario ha già portato al licenziamento di almeno 24 milain prova in 19 agenzie, ma ora rischia di fermarsi di fronte ailegali.La Casa Bianca ha giustificato i licenziamenti con lo scarso rendimento deiI probationary workers nelle agenziehanno generalmente meno di un anno di prova e meno tutele rispetto ai dipendenti assunti.