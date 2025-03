Ilfattoquotidiano.it - Prezzi accessibili, formule d’acquisto flessibili e noleggio. Così Inster viene incontro ai clienti

Semplice nelle sue configurazioni, come vogliono i, e accessibile nel prezzo, come invocano gli automobilisti italiani (ma non solo), ancora scettici nei confronti della mobilità a zero emissioni, ma sempre piùnelledi acquisto o. Il listino della Hyundaicorrisponde a questi requisiti: è chiaro ed è basato sugli allestimenti XTech e XClass con un prezzo che parte da meno di 25.000 euro, 24.900 per la precisione.Con l’opzione dia lungo termine è possibile disporre per 48 mesi del Suv metropolitano con il passaporto coreano da 3,82 metri e 1,61 metri di larghezza con un anticipo di 5.000 euro, un canone mensile di 364 euro, Iva inclusa, e 40.000 chilometri compresi nelle rate (la prima è “omaggio”). I servizi essenziali, come l’immatricolazione, la messa su strada, la consegna del veicolo, l’assicurazione RCA, le manutenzioni ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale 24 ore su 24 e l’assistenza amministrativa fanno parte del contratto.