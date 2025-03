Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 15 Marzo 2025

perCapitaleSintesi Generale:15si preannuncia una giornata caratterizzata da variazioni significative. Le prime ore del mattino inizieranno con un cielo prevalentemente coperto e temperature ancora fresche, seguite da una graduale schiarita in tarda mattinata. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcuni episodi di pioggia localizzata, mentre in serata si attende un miglioramento del tempo con un ritorno di condizioni più stabili.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Predominanza di nubi basse e copertura diffusa, con qualche varco di luce in alcune zone.Temperature: Tra 7°C e 10°C.Venti: Leggeri, provenienti da sud-ovest (circa 10-12 km/h).Precipitazioni: Possibilità di pioviggini sparse in alcune aree periferiche.09:00 – 12:00:Cielo: Graduale diradamento della copertura nuvolosa, con inizio di schiarite e maggiore luminosità.