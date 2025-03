Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo prossime ore a Bologna, l’esperto: “Oggi altre forti piogge, massima prudenza”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 marzo 2025 – “Lo stato di allerta prosegue e va mantenuta la. Non facciamoci ingannare dalle schiarite delle ultime ore”. Non usa mezzi termini Pierlugi Randi, presidente dell’Associazioneprofessionisti. Insomma che ha installato barriere anti-alluvione o posizionato sacchi di sabbia davanti a cantine e garage, non pensi nemmeno a spostarli perché, purtroppo, anche per la giornata odierna e la prossima notte i nostri fiumi continueranno a essere ‘sotto pressione’. Insomma, un venerdì 14 marzo di tensione che potrebbe vedere, per la provincia di, la conferma dell’allerta rossa già nelleore. Quanta pia è prevista nelleore? "Dopo una mattinata e un primo pomeriggio di relativa calma, le precipitazioni torneranno a intensificarsi da metà pomeriggio e proseguiranno fino al cuore della notte successiva”.