Bergamonews.it - Premio record alla Lovato: ai dipendenti da 3.500 a oltre 4mila euro

Leggi su Bergamonews.it

Gorle.Electric celebra un altro anno di successi riconoscendo il contributo fondamentale dei propri collaboratori con un incentivo economico senza precedenti.Per l’azienda di Gorle specializzata nella produzione di componenti elettrici per l’automazione industriale e l’energy management, anche il 2024 si è distinto per gli eccellenti risultati raggiunti. Grazie a queste performance ed in virtù di un accordo integrativo aziendale siglato con le rappresentanze sindacali,Electric da30 anni eroga ad ogni collaboratore undi produzione. Quest’anno ilè il più alto mai distribuito nella storia dell’azienda e oscilla tra un minimo di 3.558e un massimo di 4.051Electric continua a svilupparsi in molteplici ambiti: aumentano gli investimenti su nuove tecnologie, è stata potenziata la capacità produttiva, si rafforza l’impegno nell’innovazione e nella sostenibilità.