Premier League di Karate, gli atleti italiani conquistano tre finali per la medaglia di bronzo

Glidelazzurro sono impegnati, fino a domenica 16 marzo, alladi Hangzhou, in Cina. La prima giornata di gare ha visto sfidarsi sul tatami le categorie di peso più leggere, sia nel kumite che nel kata individuale.Gli Azzurri in gara hanno conquistato treper ladi.Il racconto della gara e il programma – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itGliin gara, tutti iscritti dalle proprie società, hanno conquistato treper il, tutte nel kumite, con Erminia Perfetto, Veronica Brunori e Danilo Greco.Nei 50 kg femminili, Erminia Perfetto, atleta delle Fiamme Oro, ha vinto tutti e tre i suoi incontri del round robin con risultati nettissimi ed ha superato anche i quarti di finale, 2-1 contro l’azera Fidan Teymurova. In semifinale si è invece arresa all’algerina Cylia Ouikene che oggi è stata molto brava.