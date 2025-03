Terzotemponapoli.com - Prandelli: “Stiamo assistendo ad una corsa Scudetto meravigliosa”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Cesare, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della stagione del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.: “Vediamo tante squadre che ultimamente puntano sugli italiani”“ItalNapoli mi piace. Vediamo tante squadre che ultimamente puntano sugli italiani. Anche per senso di appartenenza, che nel calcio italiano sta un po’ scemando, è belle vedere che si sta ritornando a creare dei blocchi di calciatori italiani nei top club del nostro campionato.ad una. Ci saranno milioni di tifosi che sogneranno fino all’ultimo minuto di vincere questa sfida. Erano anni che non accadeva una cosa del genere e queste tre squadre meritano di lottare per il titolo per come hanno programmato le loro strategie tecnico-tattiche negli anni precedenti.