Teleclubitalia.it - Pozzuoli, sgomberate 17 famiglie dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4

Leggi su Teleclubitalia.it

Sono attualmente 17 i nuclei familiari costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a. Quindici di questi risiedono in una palazzina di sette piani situata in via San Gennaro Agnano, nei pressi dell’Accademia Aeronautica. A darne notizia è Il Mattino.17ladidi4.4 L’allarme è scattato .L'articolo17ladidi4.4 Teleclubitalia.