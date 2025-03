Amica.it - Potremmo mai fare a meno della matita labbra? (Spoiler: no!)

Cambiare trucco significa, spesso, cambiare modo di vedersi. Laè uno di quei cosmetici che, nel tempo, ha saputo trasformarsi e adattarsi alle mode, senza mai perdere la sua funzione essenziale: definire, scolpire e valorizzare il contorno delle. Da semplice supporto al rossetto a protagonista assolutalip combo perfetta, è stata un simbolo di eleganza, di ribellione, di sperimentazione. Negli ultimi anni, complici il revival degli Anni 90 e la riscopertalip combo perfetta, laè tornata a essere un elemento essenziale nel beauty case. Ma la sua storia inizia molto prima.Le originiSe oggi laè sinonimo di definizione e volume, in origine nasce per un’esigenza diversa: quella di creareperfette in un’epoca in cui i rossetti non erano ancora così precisi e durevoli.