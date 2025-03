Metropolitanmagazine.it - Potrebbe esserci un nuovo caso di corruzione al Parlamento Europeo

Undi presuntasarebbe sul punto di travolgere il, e questa volta riguarderebbe l’azienda cinese di telefonia Huawei. Le indagini sono tuttora in corso e le informazioni scarne ma, stando alle voci, giovedì le autorità belghe avrebbero perquisito decine di edifici e interrogato diverse persone. Per le sue modalità, la vicenda ricorderebbe Qatargate, risalente al 2022.A partire dal 2021, sembra, alcuni lobbisti di Huawei avrebbero tentato di corrompere parlamentari o funzionari europei attraverso regali costosi, viaggi offerti in Cina e ingenti somme di denaro, affinché questi presentassero o sostenessero misure a loro favorevoli. Huawei si è detta pronta a collaborare per approfondire la situazione e ha dichiarato, in una nota ufficiale, che la società «ha una politica di tolleranza zero verso lao altri atti illeciti, e siamo determinati a rispettare tutte le leggi e i regolamenti, in ogni occasione».