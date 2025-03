Frosinonetoday.it - Poste Italiane: per la festa del papà la cartolina filatelica dedicata in cinque uffici postali di Frosinone e provincia

Anche in Ciociariafesteggia ladel, in calendario per il prossimo mercoledì 19 marzo, con unae un annullo dedicato.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.