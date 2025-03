Veneziatoday.it - Portogruaro, licenziato l'assessore Scavo. Lipani: «La penna non c'entra»

Leggi su Veneziatoday.it

«In questi otto mesi ho lavorato per il Comune die per il mio sindaco, Luigi Toffolo, con impegno, serietà e senso civico, spesso trovandomi a dover soprassedere rispetto a palesi manifestazioni di invidie e personalismi, per la serenità necessaria al buon governo del nostro.