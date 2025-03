Lanazione.it - Pontedera, ‘Parcheggi per disabili quasi tutti inutilizzabili’

, 14 marzo 2025 – Stufo, deluso ed assai amareggiato. Un cittadino, Yuri Foschi, scrive una lettera per denunciare una situazione diventata insostenibile e che nonostante le ripetute sollecitazioni alle forze dell’ordine non ha ancora trovato un lieto fine. “Scrivo questa mail dopo che sono stati chiamati ripetutamente i vigili urbani, la polizia municipale e una volta perfino i carabinieri, ma ahimè nessuno è mai intervenuto veramente” scrive. “Da anni nel parcheggio davanti alla direzione della Piaggio, i posti riservati aisonoinutilizzabili, questo perché le persone normodotate hanno preso l’abitudine di parcheggiare intorno o addirittura sopra i posti riservati. Così una persona contà non riesce ad accedere al suo parcheggio o peggio ancora, riesce a parcheggiare, magari è arrivato presto al mattino, ma alla sera non può uscire con l’auto finché non vengono tolte le altre che ostruiscono il passaggio.