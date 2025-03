Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, a giorni l’approvazione. E c'è già anche la data di fine lavori

Pietro Salini, ad di Webuild: “Stiamo aspettando l’ok per iniziare entroaprile”. E rilancia. “Annunceremo un progetto per risolvere l’emergenza acqua potabili in Sicilia”