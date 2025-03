Lapresse.it - Ponte Stretto: Salini (Webuild), pronti a partire entro fine aprile

Milani, 14 mar. (LaPresse) – “Siamo quasi alladell’iter di approvazione e siamo in attesa della decisione finale del Cipess sul progetto per iniziareladi”. Così Pietro, amministratore delegato di, presentando i risultati finanziari dell’anno 2024 in conference call, alla comunità finanziaria, rispondendo a una domanda degli analisti sulsullodi Messina.