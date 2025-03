Firenzetoday.it - Ponte di Sagginale chiuso per possibile prossima esondazione

Leggi su Firenzetoday.it

Primi aggiornamenti da una delle zone più colpite dal maltempo, ilMugello, in questa giornata da allerta arancione con carattere di eccezionalità.diperesondazione. Strada per Luco chiusa (frazione raggiungibile via Senni)Ieri Sindaci, Prefettura e.