Ilrestodelcarlino.it - Polveriera, restauro finito. Ora il progetto è inserirla nel percorso delle antiche mura

Il recupero del torrione della, antico manufatto ‘nascosto’ tra via Don Minzoni e il parcheggio Giustiniano, è concluso. La piccola struttura in mattoni pieni e laterizi di recupero è stata realizzata lungo ildifatte erigere dall’imperatore Onorio per proteggere la nuova area urbana a nord, fra porta Adriana e porta Serrata. In un primo momento la cintaria era interrotta solo dalle porte, poi nel corso dei secoli furono erette almeno cinquanta torri di guardia e difesa. Tra queste anche la Torre appena restaurata che dovrebbe risalire al 1500. Nel 1780 fu trasformata in unae quindi fu costruita la volta, quando il complesso monastico di San Vitale, cui il manufatto era collegato, fu adibito a caserma militare, infine nel 1920 divenne un deposito di ghiaccio.