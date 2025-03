Zon.it - Polizia di Stato espelle cittadino straniero irregolare

In conformità alle direttive ministeriali in ordine alla intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine finalizzate al contrasto all’immigrazione, sempre più intensa e simbiotica è l’attività delle pattuglie operanti su strada e i poliziotti dell’ufficio immigrazione.Grazie all’efficace ed acuta azione di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, ieri ladiha proceduto all’espulsione di undi nazionalità nigeriana che, su disposizione del Questore Conticchio, èpoi accompagnato da una pattuglia dei Carabinieri al Cpr di Potenza.Il, di 30 anni, èfermato per un controllo dalla radiomobile: lo stesso,sul territorio nazionale, presentava diversi precedenti per i reati di violazione di domicilio, minacce, danneggiamento, violenza e minaccia a P.